Украинский бюджет получил $8,4 млрд внешнего финансирования в августе. Кто помогал

С начала года Украина получила внешнее финансирование на $24,5 млрд. Помощь с начала полномасштабной войны – $98 млрд

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $8,4 млрд внешнего финансирования в августе 2024 года. Из них $5,5 млрд – гранты, $2,9 млрд – льготное финансирование, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Среди доноров:

ЕС – $4,5 млрд (льготное финансирование, грант)

США – $3,9 млрд (грант).

Средства от ЕС – первый регулярный транш (тот, который предоставляется за выполнение условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита – $2,9 млрд и гранта – $1,6 млрд.

Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Денежные средства имеют целевое назначение и направляются на заработную плату учителям, сотрудникам ГСЧС, работникам государственных органов, на первоочередные социальные расходы.

В целом в 2024 году внешнее финансирование составило $24,5 млрд, из которых $6,6 млрд – гранты. Помощь с начала полномасштабной войны – $98 млрд.

Международная поддержка направлена ​​на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета Украины, в то время как все внутренние ресурсы Минфин направляет на сектор безопасности и обороны.