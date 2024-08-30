Український бюджет отримав $8,4 млрд зовнішнього фінансування в серпні. Хто допомагав

Від початку року Україна отримала зовнішнє фінансування на $24,5 млрд. Допомога з початку повномасштабної війни – $98 млрд

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду державного бюджету України надійшло близько $8,4 млрд зовнішнього фінансування в серпні 2024 року. З них $5,5 млрд – гранти, $2,9 млрд – пільгове фінансування, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Серед донорів:

ЄС – $4,5 млрд (пільгове фінансування, грант)

США – $3,9 млрд (грант).

Кошти від ЄС – перший регулярний транш (той, що надається за виконання умов) у рамках інструменту Ukraine Facility. Фінансування складається з кредиту – $2,9 млрд і гранту – $1,6 млрд.

Грант від США Україна одержала через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти мають цільове призначення та спрямовуються на заробітну плату вчителям, співробітникам ДСНС, працівникам державних органів, на першочергові соціальні витрати.

Загалом у 2024 році зовнішнє фінансування становило $24,5 млрд, з яких $6,6 млрд – гранти. Допомога з початку повномасштабної війни – $98 млрд.

Міжнародна підтримка спрямована на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету України, тоді як усі внутрішні ресурси Мінфін спрямовує на сектор безпеки й оборони.