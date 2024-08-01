США вперше після довгої паузи дають гроші в бюджет України: підписано грант на $3,9 млрд

Україна підписала угоду щодо багатомільярдного гранту від США. Це буде перший транш фінансової допомоги від США з жовтня 2023 року

Фото: пресслужба Офісу президента

Міністерство фінансів і Світовий банк підписали угоду, яка дозволить Україні найближчим часом отримати від США грант у розмірі $3,9 млрд для фінансування бюджетних видатків. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

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Останній транш допомоги від США, другого за величиною фінансового донора України, надійшов ще у жовтні 2023 року.

Міністр Сергій Марченко назвав ці гроші критично важливими.

"Це необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", – сказав він.

Гроші підуть на виплати заробітної плати вчителям, працівникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

До кінця року Україна має отримати ще $3,9 млрд від США.

Їх виділяють через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine, який об'єднує донорів.

Через PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили більш ніж $25 млрд. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже $30 млрд, з яких понад 80% – від Сполучених Штатів.