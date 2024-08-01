США вперше після довгої паузи дають гроші в бюджет України: підписано грант на $3,9 млрд
Міністерство фінансів і Світовий банк підписали угоду, яка дозволить Україні найближчим часом отримати від США грант у розмірі $3,9 млрд для фінансування бюджетних видатків. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
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Останній транш допомоги від США, другого за величиною фінансового донора України, надійшов ще у жовтні 2023 року.
Міністр Сергій Марченко назвав ці гроші критично важливими.
"Це необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", – сказав він.
Гроші підуть на виплати заробітної плати вчителям, працівникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).
До кінця року Україна має отримати ще $3,9 млрд від США.
Їх виділяють через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine, який об'єднує донорів.
Через PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили більш ніж $25 млрд. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже $30 млрд, з яких понад 80% – від Сполучених Штатів.
- 27 червня 2024 року Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від Євросоюзу за інструментом Ukraine Facility.
- Через те, що фінансова допомога від Заходу втратила ритмічність, міжнародні резерви України скорочуються з квітня 2024 року.