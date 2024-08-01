США впервые после долгой паузы дают деньги в бюджет Украины: подписан грант на $3,9 млрд

Украина подписала соглашение о многомиллиардном гранте от США. Это будет первый транш финансовой помощи от США с октября 2023 года

Фото: пресс-служба Офиса президента

Министерство финансов и Всемирный банк подписали соглашение, которое позволит Украине в ближайшее время получить от США грант в размере $3,9 млрд для финансирования бюджетных расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Последний транш помощи от США, второго по величине финансового донора Украины, поступил еще в октябре 2023 года.

Министр Сергей Марченко назвал эти деньги критически важными.

"Это необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета", – сказал он.

Деньги пойдут на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

До конца года Украина должна получить еще $3,9 млрд от США.

Их выделяют через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine, объединяющий доноров.

Через PEACE in Ukraine в госбюджет с июня 2022 года уже привлекли более $25 млрд. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в пределах проекта до почти $30 млрд, из которых более 80% – от Соединенных Штатов.