СНБО утвердил рекордный в истории Украины оборонный бюджет и его приоритеты
Совет национальной безопасности и обороны в среду, 2 октября, определил основные параметры оборонного бюджета на 2025 год. Соответствующее решение вступило в силу указом президента Владимира Зеленского №683/2024.
СНБО поручил Кабинету министров заложить в государственном бюджете не менее 26,3% ВВП на обеспечение национальной безопасности и обороны. В деньгах это 2,23 трлн грн.
В прошлом году на оборонный бюджет СНБО приказал направить 1,69 трлн грн, или 21,6% от ВВП. В сентябре 2024 года Рада дополнительно выделила на сектор обороны около 500 млрд грн.
Для сравнения: до начала полномасштабной войны СНБО потребовал выделять на оборону не менее 5% от запланированного объема ВВП.
Первоочередное финансирование в 2025 году предусматривается для:
→ развития сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;
→ усовершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;
→ поддержки и повышения возможностей Вооруженных Сил Украины;
→ обеспечения функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению;
→ обеспечения надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;
→ развития национальной системы кибербезопасности;
→ обеспечения информационной безопасности государства;
→ реформирования органов правопорядка;
→ реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами;
→ еще четырех направлений, которые имеют гриф "для служебного пользования".
СНБО также поручил обеспечить своевременную и полную выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.