СНБО утвердил рекордный в истории Украины оборонный бюджет и его приоритеты

Украина впервые выделит на сектор безопасности и обороны более 26% ВВП

Фото: пресс-служба Офиса президента

Совет национальной безопасности и обороны в среду, 2 октября, определил основные параметры оборонного бюджета на 2025 год. Соответствующее решение вступило в силу указом президента Владимира Зеленского №683/2024.

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СНБО поручил Кабинету министров заложить в государственном бюджете не менее 26,3% ВВП на обеспечение национальной безопасности и обороны. В деньгах это 2,23 трлн грн.

В прошлом году на оборонный бюджет СНБО приказал направить 1,69 трлн грн, или 21,6% от ВВП. В сентябре 2024 года Рада дополнительно выделила на сектор обороны около 500 млрд грн.

Для сравнения: до начала полномасштабной войны СНБО потребовал выделять на оборону не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Первоочередное финансирование в 2025 году предусматривается для:

→ развития сектора безопасности и обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО и ЕС;

→ усовершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны;

→ поддержки и повышения возможностей Вооруженных Сил Украины;

→ обеспечения функционирования подготовки населения к национальному сопротивлению;

→ обеспечения надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры;

→ развития национальной системы кибербезопасности;

→ обеспечения информационной безопасности государства;

→ реформирования органов правопорядка;

→ реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами;

→ еще четырех направлений, которые имеют гриф "для служебного пользования".

СНБО также поручил обеспечить своевременную и полную выплату денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских.