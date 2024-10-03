РНБО затвердила рекордний в історії України оборонний бюджет і його пріоритети

Фото: пресслужба Офісу президента

Рада національної безпеки й оборони в середу, 2 жовтня, визначила основні параметри оборонного бюджету на 2025 рік. Відповідне рішення набрало чинності указом президента Володимира Зеленського №683/2024.

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РНБО доручила Кабінету міністрів закласти в державному бюджеті не менш як 26,3% від ВВП на забезпечення національної безпеки й оборони. В грошах це 2,23 трлн грн.

Торік на оборонний бюджет РНБО наказала спрямувати 1,69 трлн грн, або 21,6% від ВВП. У вересні 2024 року Рада додатково виділила на сектор оборони майже 500 млрд грн.

Для порівняння: до початку повномасштабної війни РНБО вимагала виділяти на оборону не менш ніж 5% від запланованого обсягу ВВП.

Першочергове фінансування у 2025 році передбачається для:

→ розвитку сектору безпеки та оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО і ЄС;

→ удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки та оборони;

→ підтримання та підвищення спроможностей Збройних Сил України;

→ забезпечення функціонування підготовки населення до національного спротиву;

→ забезпечення належного захисту об'єктів критичної інфраструктури;

→ розвитку національної системи кібербезпеки;

→ забезпечення інформаційної безпеки держави;

→ реформування органів правопорядку;

→ реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами;

→ ще чотирьох напрямів, які мають гриф "для службового користування".

РНБО також доручила забезпечити своєчасну та повну виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських.