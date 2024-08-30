Доходы госбюджета Украины выросли в три раза за месяц благодаря помощи партнеров — Минфин
В общий фонд государственного бюджета поступило 386,2 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд. В июле в бюджет поступило только 120 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
По итогам августа поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 100,8 млрд грн, в том числе:
- 42,2 млрд грн – налог на прибыль предприятий
- 21,3 млрд грн – НДС (собрано 33,5 млрд, возмещено – 12,2 млрд грн)
- 17,0 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 12,7 млрд грн – акцизный налог
- 4,9 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 51,1 млрд грн
Кроме того, в августе в общий фонд государственного бюджета поступило 228,1 млрд грн международной помощи.
В целом, по оперативным данным, по итогам августа 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 443,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 38 млрд грн (по состоянию на 29 августа) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
- В январе-июле 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1 трлн грн.