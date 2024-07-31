Доходы госбюджета продолжили сокращаться в июле — Минфин

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета поступило 120,3 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в июле, что на 18 млрд грн меньше, чем и июне, и на 31 млрд грн меньше, чем в мае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По итогам июля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 67,2 млрд грн, в том числе:

23,7 млрд грн – НДС (собрано 34,3 млрд грн, возмещено – 10,6 млрд грн);

19,6 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

12,7 млрд грн – акцизный налог;

5,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

4,9 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 47,9 млрд грн.

Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет около 105%.

В целом, по оперативным данным, по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 165,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 40,3 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

18 июля 2024 года Кабмин одобрил законопроект об увеличении доходов госбюджета на 500 млрд грн.

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