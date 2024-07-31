Доходи держбюджету продовжили скорочуватися в липні — Мінфін

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у липні, що на 18 млрд грн менше, ніж у червні, і на 31 млрд грн менше, ніж у травні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, зокрема:

23,7 млрд грн – ПДВ (зібрано 34,3 млрд грн, відшкодовано – 10,6 млрд грн);

19,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

12,7 млрд грн – акцизний податок;

5,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли обсягом 47,9 млрд грн.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить близько 105%.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками липня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

18 липня 2024 року Кабмін схвалив законопроєкт щодо збільшення доходів держбюджету на 500 млрд грн.

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