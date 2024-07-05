Доходи держбюджету скоротилися на 13 млрд грн у червні — Мінфін

З початку року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду державного бюджету надійшло 138 млрд грн у червні, що на 13 млрд грн менше, ніж у травні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Серед платежів, стягнення яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були:

37,1 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів

29,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку

19,6 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 32,4 млрд, відшкодовано – 12,8 млрд грн)

18,0 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

17,3 млрд грн – акцизний податок

5,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств

3,7 млрд грн – ввізне та вивізне мито

3,4 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,1%, Державною митною службою – 99,2%.

Загалом за підсумками червня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За січень-червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд грн.

Зі зовнішніх джерел надійшло 504,5 млрд грн (або $12,8 млрд).