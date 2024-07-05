Доходы госбюджета сократились на 13 млрд грн в июне — Минфин

С начала года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд грн

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд грн в июне, что на 13 млрд грн меньше, чем в мае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были:

37,1 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров

29,1 млрд грн – дивиденды и часть чистой прибыли

19,6 млрд грн – НДС с произведенных в Украине товаров (собранно 32,4 млрд, возмещено – 12,8 млрд грн)

18,0 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор

17,3 млрд грн – акцизный налог

5,5 млрд грн – налог на прибыль предприятий

3,7 млрд грн – ввозная и вывозная пошлина

3,4 млрд грн – рентная плата за пользование недрами.

Выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой – 99,2%.

В целом по итогам июня 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

За январь-июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд грн.

Из внешних источников поступило 504,5 млрд грн (или $12,8 млрд).