Четвертый месяц подряд доходы госбюджета уменьшаются

С начала 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 775,4 млрд грн

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За май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд грн — это меньше, чем в феврале, марте и апреле, сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,9% (+6,4 млрд грн), Государственной таможенной службой – 112,1% (+5,2 млрд грн). В целом, по итогам мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Всего с начала 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 775,4 млрд грн. При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 111,3% (+44,7 млрд грн), Государственной таможенной службой – 109,1% (+19,6 млрд грн).

Кроме того, в виде международной помощи (грантов) Украина получила с начала года 40,3 млрд грн.

Финансирование государственного бюджета Украины с начала полномасштабной войны:

Инфографика: Минфин

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-мае 2024 года составили 208,2 млрд грн, из которых 45 млрд грн поступило в мае.

В целом, по итогам января-мая 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1074,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. В то же время за январь-май 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 1544,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 1257 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь–май 2024 года составили 612 млрд грн, из которых от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 189,5 млрд грн. Из внешних источников поступило 422,5 млрд грн (или около $10,8 млрд).

Инфографика: Минфин

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май 2024 года составили 201,7 млрд грн (91,5% плана), платежи по обслуживанию – 101,7 млрд грн (91,6% плана).

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