Четвертий місяць поспіль доходи держбюджету зменшуються

Від початку 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 775,4 млрд грн

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За травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд грн — це менше, ніж у лютому, березні та квітні, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою – 112,1% (+5,2 млрд грн). Загалом, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Загалом від початку 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 775,4 млрд грн. Водночас виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,3% (+44,7 млрд грн), Державною митною службою – 109,1% (+19,6 млрд грн).

Крім того, у вигляді міжнародної допомоги (грантів) Україна отримала від початку року 40,3 млрд грн.

Фінансування державного бюджету України з початку повномасштабної війни:

Інфографіка: Мінфін

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-травні 2024 року склали 208,2 млрд грн, з яких 45 млрд грн надійшло у травні.

Загалом, за підсумками січня-травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1074,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас за січень-травень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 1544,5 млрд грн, зокрема загального фонду – 1257 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-травень 2024 року становили 612 млрд грн, з яких від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 189,5 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 422,5 млрд грн (або близько $10,8 млрд).

Інфографіка: Мінфін

Водночас платежі з погашення державного боргу за січень-травень 2024 року склали 201,7 млрд грн (91,5% плану), платежі з обслуговування – 101,7 млрд грн (91,6 % плану).

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