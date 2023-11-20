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Японія готує додатково 160 млн євро для економічних проєктів в Україні

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 12:47
Японія готує додатково 160 млн євро для економічних проєктів в Україні - Фото
Фото: пресслужба Кабміну

Уряд Японії планує виділити 160 млн євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки Кадзучіка Івата та представниками японського бізнесу.

Очікується, що виділені кошти підуть на проєкти в енергетиці, житлі, критичній інфраструктурі, гуманітарному розмінуванні та на підтримку бізнесу.

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"Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудуванні, критичної сировини та ІТ", – прокоментував Шмигаль.

Державні міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки України буде незмінною, а також обіцяли сприяти подальшому залученню японських компаній до відновлення України.

Японія активно фінансує Україну і ще в лютому оголосила про пакет у $5,5 млрд на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.

Грантові кошти від Японії Україна одержує від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Україна ще навесні підписала дві грантові угоди з JICA на загальну суму понад $500 млн. У вересні Кабмін розподілив 21,83 млрд грн грантових коштів від JICA на проєкти відновлення.

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Роман Бриль
японіяфінансова допомога україніJICAпроєкти відновлення
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