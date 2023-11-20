Япония готовит дополнительно 160 млн евро для экономических проектов в Украине

Правительство Японии планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического восстановления Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, министром экономики Кадзучика Ивата и представителями японского бизнеса.

Ожидается, что выделенные средства пойдут на проекты в энергетике, жилье, критической инфраструктуре, гуманитарном разминировании и на поддержку бизнеса.

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"Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности. Для нас важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и IТ", — прокомментировал Шмыгаль.

Государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной, а также обещали способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению Украины.

Япония активно финансирует Украину и еще в феврале объявила о пакете в $5,5 млрд на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры.

Грантовые средства от Японии Украина получает от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Украина еще весной подписала два грантовых соглашения с JICA на общую сумму более $500 млн. В сентябре Кабмин распределил 21,83 млрд грн грантовых средств от JICA на проекты восстановления.

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