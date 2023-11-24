RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 15:35
ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка російського імпорту товарів до Євросоюзу скоротилася з 9,5% у лютому 2022 року до 2% станом на вересень 2023 року. Експорт ЄС до Росії впав із 3,8% від усього експорту за межі Євросоюзу до 1,4% за звітний період. Дані опублікував Євростат.

У березні 2022 року піковий дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією становив 18,6 млрд євро через високі ціни на енергоносії. Дефіцит скоротився до 100 млн євро в березні 2023 року і дещо зріс (до 1 млрд євро) станом на вересень 2023 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Здебільшого Євросоюз купує у Росії природний газ, нафтопродукти, нікель, залізо, сталь та добрива — на них припадає близько двох третин загального імпорту з Росії до ЄС.

У період із третього кварталу 2021 року до третього кварталу 2023 року частка Росії в імпорті природного газу до ЄС знизилася на 27 відсоткових пунктів. Частка в імпорті нафтопродуктів – на 25 в.п., нікелю – на 14 в.п., сталі – на 9 в.п.

У торгівлі добривами інша картина: частка Росії в імпорті ЄС знизилася з 27% у третьому кварталі 2021 року до 17% у третьому кварталі 2022 року, але повернулася до 27% у третьому кварталі 2023 року.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
євросоюзімпортЄвростатторгівля з росієюдобрива
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 