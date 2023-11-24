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ЕС сократил торговлю с Россией, но продолжает закупать газ, сталь и удобрения — Евростат

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 15:35
ЕС сократил торговлю с Россией, но продолжает закупать газ, сталь и удобрения — Евростат - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля российского импорта товаров в Евросоюз сократилась с 9,5% в феврале 2022 года до 2% по состоянию на сентябрь 2023 года. Экспорт ЕС в Россию упал с 3,8% от всего экспорта за пределы Евросоюза до 1,4% за отчетный период. Данные опубликовал Евростат.   

В марте 2022 года пиковый дефицит торгового баланса ЕС с Россией составил 18,6 млрд евро из-за высоких цен на энергоносители. Дефицит сократился до 100 млн евро в марте 2023 года и несколько вырос (до 1 млрд евро) по состоянию на сентябрь 2023 года.

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В основном Евросоюз покупает в России природный газ, нефтепродукты, никель, железо, сталь и удобрения — на них приходится около двух третей общего импорта из России в ЕС.

В период с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2023 года доля России в импорте природного газа в  ЕС снизилась на 27 процентных пунктов. Доля в импорте нефтепродуктов — на 25 п.п., никеля — на 14 п.п., стали — на 9 п.п.

В торговле удобрениями иная картина: доля России в импорте ЕС снизилась с 27% в третьем квартале 2021 года до 17% в третьем квартале 2022 года, но вернулась к 27% в третьем квартале 2023 года.

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Роман Брыль
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