З небанківського ринку пішли понад 60 компаній за місяць. З'явилося лише три

Найбільше з ринку пішло фінансових компаній та ломбардів

Фото: depositphotos.com

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в січні зменшилася до 1058 компаній із 1120 у грудні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

З реєстрів примусово виключено 58 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 29 фінансових компаній, двох страховиків, 21 ломбард та шість лізингових компаній. Дві фінансові компанії, чотири кредитні спілки та одна лізингова компанія виключені з реєстрів з ініціативи заявника.

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Водночас до реєстру включено три страхові брокери.

Загалом станом на 31 січня 2024 року на небанківському фінансовому ринку працювало:

- 528 фінансових компаній (було 559)

- 87 страховиків non-life (було 89), 12 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом

- 125 ломбардів (було 146)

-129 кредитних спілок (було 133)

-69 лізингових компаній (було 76)

-36 страхових брокерів (було 33)

- 71 колекторська компанія (без змін).

Крім того, на ринку визнано 19 банківських груп та 20 небанківських груп – їх кількість не змінилася.

На платіжному ринку діють 19 платіжних систем, створених резидентами, враховуючи державні (було 21), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Скасування реєстрації двох платіжних систем відбулося за зверненням операторів цих платіжних систем (тобто добровільно).

Без змін залишилася кількість постачальників фінансових платіжних послуг. Наразі на ринку діють:

- 19 платіжних установ

- 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг

- один банк–емітент електронних грошей

- один оператор поштового зв'язку.

Також на платіжному ринку діють 34 комерційні агенти (було 36) та 35 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

Кількість банків залишилася незмінною – 63.

Джерело: НБУ

У третьому кварталі 2023 року з небанківського ринку пішли 53 компанії. У другому кварталі небанківський ринок залишили 82 компанії.

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