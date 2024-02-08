С небанковского рынка ушли более 60 компаний за месяц. Появилось только три

Больше всего с рынка ушло финансовых компаний и ломбардов

Фото: depositphotos.com

Количество участников небанковского финансового рынка в январе уменьшилось до 1058 компаний с 1120 в декабре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Из реестров принудительно исключены 58 участников рынка небанковских финансовых услуг: 29 финансовых компаний, два страховщика, 21 ломбард и шесть лизинговых компаний. Две финансовые компании, четыре кредитных союза и одна лизинговая компания исключены из реестров по инициативе заявителя.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В то же время в реестр включены три страховых брокера.

В целом по состоянию на 31 января 2024 года на небанковском финансовом рынке работало:

- 528 финансовых компаний (было 559)

- 87 страховщиков non-life (было 89), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом

- 125 ломбардов (было 146)

-129 кредитных союзов (было 133)

-69 лизинговых компаний (было 76)

-36 страховых брокеров (было 33)

- 71 коллекторская компания (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 19 банковских групп и 20 небанковских групп – их количество не изменилось.

На платежном рынке действуют 19 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 21), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Отмена регистрации двух платежных систем произошла по обращению операторов этих платежных систем (т.е. добровольно).

Без изменений осталось количество поставщиков финансовых платежных услуг. В настоящее время на рынке действуют:

- 19 платежных учреждений

- 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг

- один банк – эмитент электронных денег

- один оператор почтовой связи.

Также на платежном рынке действуют 34 коммерческих агента (было 36) и 35 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Количество банков осталось неизменным – 63.

Источник: НБУ

В третьем квартале 2023 года с небанковского рынка ушло 53 компании. Во втором квартале небанковский рынок покинули 82 компании.