С небанковского рынка ушло более 50 компаний за квартал. Но активы сектора растут – НБУ
Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в третьем квартале увеличились на 11.9% в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах, говорится в Обзоре небанковского финансового сектора НБУ.
При этом с рынка ушло 53 компании за квартал. Во втором квартале небанковский рынок покинули 82 компании.
Страховые компании. В третьем квартале рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, страховщики жизни – на 4%. У рисковых страховщиков быстрее всего росли объемы государственных ценных бумаг, у страховщиков жизни – банковские депозиты.
Оба сегмента страхового рынка ощутимо нарастили валовые страховые премии: рисковые страховщики – на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% – по сравнению с третьим кварталом 2022 года; страховщики жизни – на 16% за квартал (впервые с начала года) и на 7% в годовом исчислении.
Кредитные союзы. Рост активов продолжался прежде всего у кредитных союзов, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на паевом капитале, снова сократились.
Финансовые компании и ломбарды. Объем активов сегмента увеличился на 5.8% в результате роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга. Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.
Объемы финансового лизинга растут пять кварталов подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков.
Постепенное восстановление объемов услуг позволило по итогам января — сентября 2023 года получить 7,4 млрд грн прибыли: более половины получило госучреждение Укрфинжилье – оператор программы еОселя.
Доходы ломбардов медленно росли, что позволило получить прибыль, улучшить показатели рентабельности и капитала.
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