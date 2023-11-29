С небанковского рынка ушло более 50 компаний за квартал. Но активы сектора растут – НБУ

Фото: depositphotos.com

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в третьем квартале увеличились на 11.9% в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах, говорится в Обзоре небанковского финансового сектора НБУ.

При этом с рынка ушло 53 компании за квартал. Во втором квартале небанковский рынок покинули 82 компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Страховые компании. В третьем квартале рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3%, страховщики жизни – на 4%. У рисковых страховщиков быстрее всего росли объемы государственных ценных бумаг, у страховщиков жизни – банковские депозиты.

Оба сегмента страхового рынка ощутимо нарастили валовые страховые премии: рисковые страховщики – на 14% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% – по сравнению с третьим кварталом 2022 года; страховщики жизни – на 16% за квартал (впервые с начала года) и на 7% в годовом исчислении.

Кредитные союзы. Рост активов продолжался прежде всего у кредитных союзов, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на паевом капитале, снова сократились.

Финансовые компании и ломбарды. Объем активов сегмента увеличился на 5.8% в результате роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга. Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Объемы финансового лизинга растут пять кварталов подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков.

Постепенное восстановление объемов услуг позволило по итогам января — сентября 2023 года получить 7,4 млрд грн прибыли: более половины получило госучреждение Укрфинжилье – оператор программы еОселя.

Доходы ломбардов медленно росли, что позволило получить прибыль, улучшить показатели рентабельности и капитала.

Источник: НБУ

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости