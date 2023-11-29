З небанківського ринку пішло понад 50 компаній за квартал. Але активи сектору зростають – НБУ

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Обсяги активів постачальників небанківських фінансових послуг у третьому кварталі збільшились на 11.9% у річному обчисленні. Активи зростали у всіх сегментах, йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору НБУ.

Водночас з ринку пішли 53 компанії за квартал. У другому кварталі небанківський ринок залишили 82 компанії.

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Страхові компанії. У третьому кварталі ризикові страховики збільшили активи, порівняно з попереднім кварталом, на 3%, страховики життя – на 4%. У ризикових страховиків найшвидше зростали обсяги державних цінних паперів, у страховиків життя – банківські депозити.

Обидва сегменти страхового ринку відчутно наростили валові страхові премії: ризикові страховики – на 14% порівняно з попереднім кварталом та на 18% – порівняно з третім кварталом 2022 року; страховики життя – на 16% за квартал (вперше з початку року) та на 7% у річному обчисленні.

Кредитні спілки. Зростання активів тривало насамперед у кредитних спілок, які залучають депозити. Активи установ, що працюють лише на пайовому капіталі, знову скоротилися.

Фінансові компанії та ломбарди. Обсяг активів сегмента збільшився на 5.8% внаслідок зростання обсягів послуг з усіх основних видів, крім факторингу. Кредитування населення відновлюється повільно: за три квартали 2023 року надано майже на 40% менше нових кредитів, ніж за аналогічний період 2021 року.

Обсяги фінансового лізингу зростають п'ять кварталів поспіль. Нові лізингові угоди укладалися на придбання легкових автомобілів, сільгосптехніки та вантажівок.

Поступове відновлення обсягів послуг дозволило за підсумками січня — вересня 2023 року отримати 7,4 млрд грн прибутку: більш ніж половину отримала державна установа Укрфінжитло – оператор програми єОселя.

Доходи ломбардів повільно зростали, що дозволило отримати прибуток, покращити показники рентабельності та капіталу.

Джерело: НБУ

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