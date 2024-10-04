Австрійська страхова компанія Uniqa остаточно пішла з Росії
Австрійська страхова компанія Uniqa у п'ятницю, 4 жовтня, повідомила про закриття угоди з продажу московської компанії Raiffeisen Life російському страховику Ренессанс Жизнь.
Uniqa володіла 75% акцій колишньої дочірньої компанії Raiffeisen Life, решта 25% належали АТ "Райффайзенбанк Росія", що входить до Raiffeisen Bank International.
"Із закриттям цієї угоди ми остаточно йдемо з російського ринку", – прокоментував член правління Uniqa Insurance Group AG Вольфганг Кіндл.
За його словами, у зв'язку з тим, що бізнес Uniqa у РФ був значною мірою припинений на початку 2022 року, на долю російської дочірньої компанії припадало менше одного відсотка виручки групи.
Договір купівлі-продажу було підписано у серпні 2023 року. Закриття угоди мало бути схвалено російською владою і "відбулося з дотриманням усіх положень, пов'язаних із санкціями".
Сторони домовилися не розголошувати ціну угоди.
- У вересні 2024 року Raiffeisen Bank International пішов з Білорусі, продавши Пріорбанк компанії з ОАЕ.