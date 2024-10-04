Австрійська страхова компанія Uniqa остаточно пішла з Росії

Фото: Uniqa / Facebook

Австрійська страхова компанія Uniqa у п'ятницю, 4 жовтня, повідомила про закриття угоди з продажу московської компанії Raiffeisen Life російському страховику Ренессанс Жизнь.

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Uniqa володіла 75% акцій колишньої дочірньої компанії Raiffeisen Life, решта 25% належали АТ "Райффайзенбанк Росія", що входить до Raiffeisen Bank International.

"Із закриттям цієї угоди ми остаточно йдемо з російського ринку", – прокоментував член правління Uniqa Insurance Group AG Вольфганг Кіндл.

Довідка Uniqa Insurance Group є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках в Австрії та Центральній і Східній Європі, має понад 17 млн клієнтів у 17 країнах Європи. В Україні Uniqa Insurance Group представлена небанківською фінансовою групою "УНІКА Україна", до якої входять страхові компанії "УНІКА" (non-life) та "УНІКА Життя" (life). є однією з провідних страхових груп на своїх основних ринках в Австрії та Центральній і Східній Європі, має понад 17 млн клієнтів у 17 країнах Європи. В Україні Uniqa Insurance Group представлена небанківською фінансовою групою "УНІКА Україна", до якої входять страхові компанії "УНІКА" (non-life) та "УНІКА Життя" (life).

За його словами, у зв'язку з тим, що бізнес Uniqa у РФ був значною мірою припинений на початку 2022 року, на долю російської дочірньої компанії припадало менше одного відсотка виручки групи.

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Договір купівлі-продажу було підписано у серпні 2023 року. Закриття угоди мало бути схвалено російською владою і "відбулося з дотриманням усіх положень, пов'язаних із санкціями".

Сторони домовилися не розголошувати ціну угоди.