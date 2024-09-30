Колишні російські клієнти Райффайзена знайшли спосіб переказувати валюту через ОТП банк
Після того як російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International перестав здійснювати перекази у валюті для більшості клієнтів, вони почали масово переходити до російського дочірнього банку угорської групи OTP "ОТП банк". Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на клієнтів банку з-поміж імпортерів.
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Зазначається, що через наплив клієнтів-юросіб головний банк OTP не встигає обробляти транзакції. Як наслідок, частина платежів у євро повертається назад до Росії.
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Як повідомили виданню клієнти банку з-поміж імпортерів, угорський OTP не встигає обробити потік транзакцій, що збільшився, протягом встановлених внутрішнім регламентом десяти днів і повертає гроші після закінчення цього терміну.
Райффайзенбанк перестав проводити перекази фізичних осіб в іноземній валюті з 2 вересня. На такий крок банк пішов у межах виконання розпорядження Європейського центробанку про скорочення бізнесу в Росії.
У червні ЄЦБ наказав австрійській Raiffeisen Bank International скоротити кредитний портфель у Росії на 65% до 2026 року. Тоді Райффайзенбанк припинив нараховувати відсотки за накопичувальними рахунками і призупинив відкриття брокерських рахунків для роздрібних інвесторів.
Експерти прогнозують, що роль угорської кредитної організації у розрахунках із Європою зростатиме. Проте зі збільшенням обсягу операцій зростає й увага європейських регуляторів, що може призвести до додаткових перевірок.
- У травні 2024 року стало відомо, що Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США із попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у Росії.
- Банк неодноразово заявляв, що має намір піти з Росії, але досі не може сказати, коли саме це станеться.
- У вересні RBI продав білоруський бізнес – Пріорбанк – компанії з ОАЕ і йде з Білорусі.