Бывшие российские клиенты Райффайзена нашли способ переводить валюту через ОТП банк

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После того как российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International перестало осуществлять переводы в валюте для большинства клиентов, они начали массово переходить в российский дочерний банк венгерской группы OTP "ОТП банк". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на клиентов банка из числа импортеров.

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Сообщается, что из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. Как следствие, часть платежей в евро возвращается в Россию.

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Как сообщили изданию клиенты банка из числа импортеров, венгерский OTP не успевает обработать увеличившийся поток транзакций в течение установленных внутренним регламентом десяти дней и возвращает деньги по истечении этого срока.

Райффайзенбанк перестал проводить переводы физических лиц в иностранной валюте со 2 сентября. На такой шаг банк пошел в рамках исполнения распоряжения Европейского центробанка о сокращении бизнеса в России.

В июне ЕЦБ приказал австрийской Raiffeisen Bank International сократить кредитный портфель в России на 65% до 2026 года. Тогда Райффайзенбанк перестал начислять проценты по накопительным счетам и приостановил открытие брокерских счетов для розничных инвесторов.

Эксперты прогнозируют, что роль венгерской кредитной организации в расчетах с Европой будет расти. Однако с увеличением объема операций растет и внимание европейских регуляторов, что может привести к дополнительным проверкам.