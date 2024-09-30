Бывшие российские клиенты Райффайзена нашли способ переводить валюту через ОТП банк
После того как российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International перестало осуществлять переводы в валюте для большинства клиентов, они начали массово переходить в российский дочерний банк венгерской группы OTP "ОТП банк". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на клиентов банка из числа импортеров.
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Сообщается, что из-за наплыва клиентов-юрлиц главный банк OTP не успевает обрабатывать транзакции. Как следствие, часть платежей в евро возвращается в Россию.
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Как сообщили изданию клиенты банка из числа импортеров, венгерский OTP не успевает обработать увеличившийся поток транзакций в течение установленных внутренним регламентом десяти дней и возвращает деньги по истечении этого срока.
Райффайзенбанк перестал проводить переводы физических лиц в иностранной валюте со 2 сентября. На такой шаг банк пошел в рамках исполнения распоряжения Европейского центробанка о сокращении бизнеса в России.
В июне ЕЦБ приказал австрийской Raiffeisen Bank International сократить кредитный портфель в России на 65% до 2026 года. Тогда Райффайзенбанк перестал начислять проценты по накопительным счетам и приостановил открытие брокерских счетов для розничных инвесторов.
Эксперты прогнозируют, что роль венгерской кредитной организации в расчетах с Европой будет расти. Однако с увеличением объема операций растет и внимание европейских регуляторов, что может привести к дополнительным проверкам.
- В мае 2024 года стало известно, что Raiffeisen Bank International получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что банку могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в России.
- Банк неоднократно заявлял, что намерен уйти из России, но до сих пор не может сказать, когда это произойдет.
- В сентябре RBI продал белорусский бизнес – Приорбанк – компании из ОАЭ и уходит из Беларуси.