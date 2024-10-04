Австрийская страховая компания Uniqa окончательно ушла из России
Австрийская страховая компания Uniqa в пятницу, 4 октября, сообщила о закрытии сделки по продаже московской компании Raiffeisen Life российскому страховщику Ренессанс Жизнь.
Uniqa владела 75% акций бывшей дочерней компании Raiffeisen Life, остальные 25% принадлежали АО "Райффайзенбанк Россия", входящему в Raiffeisen Bank International.
"С закрытием этого соглашения мы окончательно уходим с российского рынка", – прокомментировал член правления Uniqa Insurance Group AG Вольфганг Киндл.
По его словам, в связи с тем, что бизнес Uniqa в РФ был в значительной степени прекращен в начале 2022 года, на долю российской дочерней компании приходилось менее одного процента выручки группы.
Договор купли-продажи был подписан в августе 2023 года. Закрытие соглашения должно быть одобрено российскими властями и "произошло с соблюдением всех положений, связанных с санкциями".
Стороны договорились не разглашать цену соглашения.
- В сентябре 2024 года Raiffeisen Bank International ушел из Беларуси, продав Приорбанк компании из ОАЭ.