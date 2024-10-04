Австрийская страховая компания Uniqa окончательно ушла из России

Фото: Uniqa / Facebook

Австрийская страховая компания Uniqa в пятницу, 4 октября, сообщила о закрытии сделки по продаже московской компании Raiffeisen Life российскому страховщику Ренессанс Жизнь.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Uniqa владела 75% акций бывшей дочерней компании Raiffeisen Life, остальные 25% принадлежали АО "Райффайзенбанк Россия", входящему в Raiffeisen Bank International.

"С закрытием этого соглашения мы окончательно уходим с российского рынка", – прокомментировал член правления Uniqa Insurance Group AG Вольфганг Киндл.

Справка Uniqa Insurance Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе, имеет более 17 млн клиентов в 17 странах Европы. В Украине Uniqa Insurance Group представлена небанковской финансовой группой "УНИКА Украина", в которую входят страховые компании "УНИКА" (non-life) и "УНИКА Жизнь" (life). является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе, имеет более 17 млн клиентов в 17 странах Европы. В Украине Uniqa Insurance Group представлена небанковской финансовой группой "УНИКА Украина", в которую входят страховые компании "УНИКА" (non-life) и "УНИКА Жизнь" (life).

По его словам, в связи с тем, что бизнес Uniqa в РФ был в значительной степени прекращен в начале 2022 года, на долю российской дочерней компании приходилось менее одного процента выручки группы.

Читайте также Бывшие российские клиенты Райффайзена нашли способ переводить валюту через ОТП банк

Договор купли-продажи был подписан в августе 2023 года. Закрытие соглашения должно быть одобрено российскими властями и "произошло с соблюдением всех положений, связанных с санкциями".

Стороны договорились не разглашать цену соглашения.