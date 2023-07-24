НБУ виключив із держреєстру страхову компанію "Київська Русь"
Національний банк виключив із державного реєстру фінансових установ страхову компанію "Київська Русь" у зв'язку з анулюванням ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Після виключення з держреєстру компанія втратила статус фінансової установи.
У травні 2023 року НБУ застосував до Київської Русі захід впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій у зв'язку з неподанням звітності за перше півріччя 2022 року та за повний 2022 рік. На початку липня НБУ анулював ліцензії компанії.
Згідно з останньою поданою компанією звітністю за 9 місяців 2022 року обсяг її страхових премій становив 85,3 млн грн (частка ринку за цим показником – 0,28%), балансова вартість активів – 73,2 млн грн, страхові резерви – 4,4 млн грн.
Київська Русь була заснована у 2000 році. Займалася добровільними та обов'язковими видами страхування, крім страхування життя.
Компанія має трьох акціонерів: Дмитро Венецький (30%), Юлія Волобуєва (30%) та Тетяна Альперіна (40%).
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