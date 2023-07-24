RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НБУ виключив із держреєстру страхову компанію "Київська Русь"

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 17:21
НБУ виключив із держреєстру страхову компанію
Фото: depositphotos.com

Національний банк виключив із державного реєстру фінансових установ страхову компанію "Київська Русь" у зв'язку з анулюванням ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Після виключення з держреєстру компанія втратила статус фінансової установи.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

У травні 2023 року НБУ застосував до Київської Русі захід впливу у вигляді тимчасової зупинки ліцензій у зв'язку з неподанням звітності за перше півріччя 2022 року та за повний 2022 рік. На початку липня НБУ анулював ліцензії компанії.

Згідно з останньою поданою компанією звітністю за 9 місяців 2022 року обсяг її страхових премій становив 85,3 млн грн (частка ринку за цим показником – 0,28%), балансова вартість активів – 73,2 млн грн, страхові резерви – 4,4 млн грн.

Київська Русь була заснована у 2000 році. Займалася добровільними та обов'язковими видами страхування, крім страхування життя.

Компанія має трьох акціонерів: Дмитро Венецький (30%), Юлія Волобуєва (30%) та Тетяна Альперіна (40%).

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Роман Бриль
київська русьНБУстрахова компаніядержреєстр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 