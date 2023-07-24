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НБУ исключил из госреестра страховую компанию "Киевская Русь"

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 17:21
НБУ исключил из госреестра страховую компанию
Фото: depositphotos.com

Национальный банк исключил из государственного реестра финансовых учреждений страховую компанию "Киевская Русь" в связи с аннулированием лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

После исключения из госреестра компания потеряла статус финансового учреждения. 

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В мае 2023 года НБУ применил к Киевской Руси меру влияния в виде временной остановки лицензий в связи с неподачей отчетности за первое полугодие 2022 года и за полный 2022 год. В начале июля НБУ аннулировал лицензии компании.   

Согласно последней поданной компанией отчетности за 9 месяцев 2022 года объем ее страховых премий составлял 85,3 млн грн (доля рынка по этому показателю – 0,28%), балансовая стоимость активов – 73,2 млн грн, страховые резервы – 4,4 млн грн. 

Киевская Русь была основана в 2000 году. Занималась добровольным и обязательным видам страхования, кроме страхования жизни. 

Компания имеет трех акционеров: Дмитрий Венецкий (30%), Юлия Волобуева (30%) и Татьяна Альперина (40%). 

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Роман Брыль
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