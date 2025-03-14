НБУ ввів тимчасову адміністрацію у страхову компанію "Альфа-Гарант"

Страхова компанія, яка працювала на українському ринку з 2003 року, втратила ліцензію

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Національний банк України з 13 березня 2025 року відкликав ліцензію у страхової компанії "Альфа-Гарант". Окрім того, регулятор увів тимчасову адміністрацію компанії. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки у вересні-листопаді 2024 року та встановлення факту здійснення СК "Альфа-Гарант" ризикової діяльності.

За даними НБУ, у страховика виявлено недостатній обсяг технічних резервів, а також відсутні або спотворені дані про договори й інші первинні документи.

СК "Альфа-Гарант" працювала на страховому ринку України з листопада 2003 року.