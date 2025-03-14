НБУ ввів тимчасову адміністрацію у страхову компанію "Альфа-Гарант"
Національний банк України з 13 березня 2025 року відкликав ліцензію у страхової компанії "Альфа-Гарант". Окрім того, регулятор увів тимчасову адміністрацію компанії. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки у вересні-листопаді 2024 року та встановлення факту здійснення СК "Альфа-Гарант" ризикової діяльності.
За даними НБУ, у страховика виявлено недостатній обсяг технічних резервів, а також відсутні або спотворені дані про договори й інші первинні документи.
СК "Альфа-Гарант" працювала на страховому ринку України з листопада 2003 року.
- У березні 2025 року НБУ виграв суд проти колишнього лідера страхового ринку України. Верховний суд підтвердив законність рішень Нацбанку про анулювання ліцензій СК "Провідна" та виключення її з Держреєстру фінустанов.