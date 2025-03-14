НБУ ввел временную администрацию в страховую компанию "Альфа-Гарант"
Национальный банк Украины с 13 марта 2025 года отозвал лицензию у страховой компании "Альфа-Гарант". Кроме того, регулятор ввел временную администрацию в компанию. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки в сентябре-ноябре 2024 года и установления факта осуществления СК "Альфа-Гарант" рисковой деятельности.
По данным НБУ, у страховщика обнаружен недостаточный объем технических резервов, а также отсутствуют или искажены данные о договорах и других первичных документах.
СК "Альфа-Гарант" работала на страховом рынке Украины с ноября 2003 года.
- В марте 2025 года НБУ выиграл суд против бывшего лидера страхового рынка Украины. Верховный суд подтвердил законность решений Нацбанка об аннулировании лицензий СК "Провидна" и исключении ее из Госреестра финучреждений.