НБУ ввел временную администрацию в страховую компанию "Альфа-Гарант"

Страховая компания, работавшая на украинском рынке с 2003 года, потеряла лицензию

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Национальный банк Украины с 13 марта 2025 года отозвал лицензию у страховой компании "Альфа-Гарант". Кроме того, регулятор ввел временную администрацию в компанию. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки в сентябре-ноябре 2024 года и установления факта осуществления СК "Альфа-Гарант" рисковой деятельности.

По данным НБУ, у страховщика обнаружен недостаточный объем технических резервов, а также отсутствуют или искажены данные о договорах и других первичных документах.

СК "Альфа-Гарант" работала на страховом рынке Украины с ноября 2003 года.