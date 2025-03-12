НБУ выиграл суд против бывшего лидера страхового рынка Украины

Верховный суд подтвердил законность решений Нацбанка об аннулировании лицензий СК "Провидна" и исключении ее из Госреестра финучреждений

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда 5 марта 2025 года подтвердил правомерность решений Национального банка об аннулировании лицензий ЧАО "СК "Провидна" и исключении его из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом в среду, 12 марта, сообщила пресс-служба НБУ.

"Верховный суд оставил без изменений соответствующее решение Киевского окружного административного суда от 22 августа 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 31 января 2024 года", – говорится в сообщении.

Постановление Верховного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Национальный банк наказал СК "Провидна" аннулированием лицензий за невыполнение требований по устранению нарушений лицензионных условий: страховая компания вовремя не предоставила документы для оценки финансового и имущественного положения прямых и конечных собственников.

СК "Провидна" много лет была среди лидеров страхового рынка Украины. Согласно рейтингу Insurance TOP, в последние годы – в первой двадцатке компаний по страховым премиям, а до того – стабильно в первой десятке и даже первой пятерке.

Согласно отчетности на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 891,23 млн грн, стоимость активов – 971,69 млн грн, страховые резервы – 462,14 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям – 2,7%.

До 2014 года СК "Провидна" принадлежала Росгосстраху. Из-за вторжения России в Украину компания решила продать украинскую "дочку" IIC Ukraine BV из Нидерландов.