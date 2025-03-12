НБУ виграв суд проти колишнього лідера страхового ринку України

Верховний суд підтвердив законність рішень Нацбанку про анулювання ліцензій СК "Провідна" та виключення її з Держреєстру фінустанов

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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 5 березня 2025 року підтвердив правомірність рішень Національного банку про анулювання ліцензій ПрАТ "СК "Провідна" та виключення його з Державного реєстру фінансових установ. Про це у середу, 12 березня, повідомила пресслужба НБУ.

"Верховний суд залишив без змін відповідні рішення Київського окружного адміністративного суду від 22 серпня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2024 року", – сказано в повідомленні.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Національний банк покарав СК "Провідна" анулюванням ліцензій за невиконання вимог щодо усунення порушень ліцензійних умов: страхова компанія вчасно не надала документи для оцінки фінансового та майнового стану прямих і кінцевих власників.

СК "Провідна" багато років була серед лідерів страхового ринку України. За рейтингом Insurance TOP, останніми роками – в першій двадцятці компаній за страховими преміями, а до того – стабільно в першій десятці й навіть першій п'ятірці.

Згідно зі звітністю станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891,23 млн грн, вартість активів – 971,69 млн грн, страхові резерви – 462,14 млн грн. Частка ринку компанії за страховими преміями – 2,7%.

До 2014 року СК "Провідна" належала Росгосстраху. Через вторгнення Росії в Україну компанія вирішила продати українську "дочку" IIC Ukraine B.V. з Нідерландів.