Верховний суд підтвердив непрозорість структури власності Інгосстраху

Фото: пресслужба НБУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 16 грудня 2025 року підтвердив правомірність рішення Національного банку про визнання структури власності ПРАТ "СК "Інгосстраху" непрозорою. Про це повідомив НБУ.

"Національний банк України вітає законне та обґрунтоване рішення Верховного суду. Верховний суд дійшов правильного висновку про те, що відсутність у фінансової установи або особи, яка не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги, акціонерів, які володіють часткою в розмірі 10 % і більше, не позбавляє обов’язку відображати в структурі власності особу чи осіб, які здійснюють значний вплив на управління або діяльність такої установи", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

НБУ повідомив ПРАТ "СК "Інгосстрах", що за наданою інформацією неможливо визначити, хто реально впливає на управління або діяльність компанії. Жоден з акціонерів не володів 10% і більше акцій, а також не було даних про осіб, які могли б контролювати компанію неформально. Це стало однією з ознак непрозорої структури власності страховика.

Читайте також Топ українських страхових компаній за прибутком у 2024 році. Скільки заробили та як змінився ринок

Оскільки компанія не привела структуру власності у відповідність до вимог законодавства, 23 березня 2023 року Нацбанк анулював її ліцензії на надання фінансових послуг, а 29 березня 2023 року виключив страховика з Державного реєстру фінансових установ.

Невідповідність структури власності небанківської фінансової установи вимогам українського законодавства є законною підставою для анулювання її ліцензій на надання фінансових послуг. Це прямо передбачено статтею 38 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

СК "Інгосстрах" була тісно пов’язана з ПриватБанком у період, коли банк контролював Ігор Коломойський. До націоналізації ПриватБанку страхова компанія належала до лідерів ринку за обсягами зібраних премій і здійснених виплат. У той час Інгосстрах страхував фінансові ризики позичальників за кредитними картками ПриватБанку, а доступ інших страхових компаній до цього сегмента був закритий.