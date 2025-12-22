Верховный суд подтвердил непрозрачность структуры собственности Ингосстраха

Фото: пресс-служба НБУ

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 16 декабря 2025 года подтвердил правомерность решения Национального банка о признании структуры собственности ПРАТ "СК "Ингосстрах" непрозрачной. Об этом сообщил НБУ.

"Национальный банк Украины приветствует законное и обоснованное решение Верховного суда. Верховный суд пришел к правильному выводу о том, что отсутствие у финансового учреждения или лица, не являющегося финансовым учреждением, но имеющего право предоставлять отдельные финансовые услуги, акционеров, владеющих долей в размере 10% и более, не освобождает от обязанности отражать в структуре собственности лицо или лиц, оказывающих значительное влияние на управление или деятельность такого учреждения", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

НБУ сообщил ПРАТ "СК "Ингосстрах", что на основании предоставленной информации невозможно определить, кто реально влияет на управление или деятельность компании. Ни один из акционеров не владел 10% и более акций, а также не было данных о лицах, которые могли бы неформально контролировать компанию. Это стало одним из признаков непрозрачной структуры собственности страховщика.

Поскольку компания не привела структуру собственности в соответствие с требованиями законодательства, 23 марта 2023 года Национальный банк аннулировал ее лицензии на предоставление финансовых услуг, а 29 марта 2023 года исключил страховщика из Государственного реестра финансовых учреждений.

Несоответствие структуры собственности небанковского финансового учреждения требованиям украинского законодательства является законным основанием для аннулирования его лицензий на предоставление финансовых услуг. Это прямо предусмотрено статьей 38 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

СК "Ингосстрах" была тесно связана с ПриватБанком в период, когда банк контролировал Игорь Коломойский. До национализации ПриватБанка страховая компания входила в число лидеров рынка по объемам собранных премий и произведенных выплат. В то время Ингосстрах страховал финансовые риски заемщиков по кредитным картам ПриватБанка, а доступ других страховых компаний к этому сегменту был закрыт.