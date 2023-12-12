Конституційний суд перевірить законність обмеження максимального розміру пенсії

Одна з ключових норм пенсійної реформи 2011 року потрапила на розгляд до КСУ

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Конституційний суд за зверненням Верховного суду перевірить законність встановленого Верховною Радою обмеження максимального розміру пенсії. Про це КСУ повідомив на своєму сайті.

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Згідно з Конституцією, пенсія не може бути меншою за один прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, а відповідно до закону "Про пенсійне страхування" – більшою за десять таких прожиткових мінімумів.

Обмеження максимального розміру пенсій було запроваджено Законом від 8 липня 2011 року № 668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" – так званою пенсійною реформою Тігіпка. Тоді збільшили пенсійний вік для жінок до 60 років, страховий стаж підвищили до 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а максимальний розмір пенсії обмежили 10 мінімумами. Тоді це було 7640 гривень, зараз – 20 930 грн (а з 1 січня 2024 року буде 23 610 грн).

Верховний суд звернувся до КСУ після того, як один із судів нижчих інстанцій – Кіровоградський окружний адміністративний суд – вирішив, що обмеження максимальної пенсії суперечить одразу двом статтям Конституції – 46 (право громадян на соціальний захист у старості) і 64 (заборона на обмеження конституційних прав громадян).

На розгляді КОАС перебувала справа за позовом пенсіонера, який вимагав від Пенсійного фонду виплатити пенсію за вислугу років без обмеження граничного розміру.

Верховний суд вирішив, що це питання має розглянути КСУ.

У конституційному поданні він просить перевірити законодавчі приписи, згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.