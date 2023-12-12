Конституционный суд проверит законность ограничения максимального размера пенсии
Конституционный суд по обращению Верховного суда проверит законность установленного Верховной Радой ограничения максимального размера пенсии. Об этом КСУ сообщил на своем сайте.
Ограничение максимального размера пенсий было введено Законом от 8 июля 2011 года № 668-VI "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" – так называемой пенсионной реформой Тигипко.
Тогда увеличили пенсионный возраст для женщин до 60 лет, страховой стаж повысили до 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, а максимальный размер пенсии ограничили 10 минимумами. Тогда это было 7640 грн, сейчас – 20 930 грн (а с 1 января 2024 года будет 23 610 грн).
Верховный суд обратился в КСУ после того, как один из судов низших инстанций – Кировоградский окружной административный суд – решил, что ограничение максимальной пенсии противоречит сразу двум статьям Конституции – 46 (право граждан на социальную защиту в старости) и 64 (запрет на ограничение конституционных прав граждан).
На рассмотрении КОАС находилось дело по иску пенсионера, требовавшего от Пенсионного фонда выплатить пенсию за выслугу лет без ограничения предельного размера.
Верховный суд решил, что этот вопрос должен рассмотреть КСУ.
В конституционном представлении он просит проверить законодательные предписания, согласно которым максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.
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