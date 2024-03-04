Швейцарці на референдумі проголосували, щоб їм платили 13-ту пенсію
Громадяни Швейцарії у неділю на референдумі проголосували за те, щоб їм платили 13-ту пенсію. Цю ініціативу підтримала більшість населення держави – 58,2% виборців.
Державна пенсія у Швейцарії становить 2550 євро, але життя у містах, таких як Цюрих чи Женева, настільки дороге, що багатьом пенсіонерам грошей не вистачає.
Як пише SwissInfo, інфляція і збільшення страхових внесків на медицину з 2021 року фактично "з'їли" одну місячну пенсію.
Збільшення пенсій за результатами референдуму почнеться з 2026 року. Воно обійдеться державі додатково у 4,1 млрд франків ($4,7 млрд) на рік.
З початку XXI сторіччя у Швейцарії було близько десятка народних законодавчих ініціатив, які пропонували так чи інакше реформувати швейцарську пенсійну систему. Жодна з них досі не мала успіху на референдумі — за винятком нинішньої ініціативи на користь запровадження 13-ї пенсії за віком.
Друга ініціатива, яку виносили на референдум в неділю, передбачала поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок до 66 років. Потім його хотіли прив'язати до середньої тривалості життя. Вона набрала тільки 25,3% голосів і була відхилена.
- На початку 2023 року стало відомо, що уряд України відновлює роботу над пенсійною реформою.
- За кілька тижнів до початку повномасштабної війни уряд заради експерименту запровадив накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації. Умови передбачали, що державні компанії, які беруть участь в експерименті щодо впровадження накопичувальних пенсій, відраховуватимуть не менше 4% із зарплати працівника на його приватний пенсійний рахунок.
- Довоєнне опитування соціологічної компанії Gradus Research показало, що серед жителів міст із населенням понад 50 000 віком 18-60 років 38% респондентів не відкладають на пенсію, але планують це робити, а 31% – не відкладають і не планують.
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