Швейцарці на референдумі проголосували, щоб їм платили 13-ту пенсію

Громадяни Швейцарії підтримали реформу першої ланки пенсійної системи – буде збільшення пенсій, але без підвищення пенсійного віку

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Громадяни Швейцарії у неділю на референдумі проголосували за те, щоб їм платили 13-ту пенсію. Цю ініціативу підтримала більшість населення держави – 58,2% виборців.

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Державна пенсія у Швейцарії становить 2550 євро, але життя у містах, таких як Цюрих чи Женева, настільки дороге, що багатьом пенсіонерам грошей не вистачає.

Як пише SwissInfo, інфляція і збільшення страхових внесків на медицину з 2021 року фактично "з'їли" одну місячну пенсію.

Збільшення пенсій за результатами референдуму почнеться з 2026 року. Воно обійдеться державі додатково у 4,1 млрд франків ($4,7 млрд) на рік.

З початку XXI сторіччя у Швейцарії було близько десятка народних законодавчих ініціатив, які пропонували так чи інакше реформувати швейцарську пенсійну систему. Жодна з них досі не мала успіху на референдумі — за винятком нинішньої ініціативи на користь запровадження 13-ї пенсії за віком.

Друга ініціатива, яку виносили на референдум в неділю, передбачала поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок до 66 років. Потім його хотіли прив'язати до середньої тривалості життя. Вона набрала тільки 25,3% голосів і була відхилена.

На початку 2023 року стало відомо, що уряд України відновлює роботу над пенсійною реформою.

За кілька тижнів до початку повномасштабної війни уряд заради експерименту запровадив накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації. Умови передбачали, що державні компанії, які беруть участь в експерименті щодо впровадження накопичувальних пенсій, відраховуватимуть не менше 4% із зарплати працівника на його приватний пенсійний рахунок.

Довоєнне опитування соціологічної компанії Gradus Research показало, що серед жителів міст із населенням понад 50 000 віком 18-60 років 38% респондентів не відкладають на пенсію, але планують це робити, а 31% – не відкладають і не планують.

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