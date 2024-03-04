Швейцарці на референдумі проголосували, щоб їм платили 13-ту пенсію
Фото: depositphotos.com

Громадяни Швейцарії у неділю на референдумі проголосували за те, щоб їм платили 13-ту пенсію. Цю ініціативу підтримала більшість населення держави – 58,2% виборців.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Державна пенсія у Швейцарії становить 2550 євро, але життя у містах, таких як Цюрих чи Женева, настільки дороге, що багатьом пенсіонерам грошей не вистачає.

Як пише SwissInfo, інфляція і збільшення страхових внесків на медицину з 2021 року фактично "з'їли" одну місячну пенсію.

Збільшення пенсій за результатами референдуму почнеться з 2026 року. Воно обійдеться державі додатково у 4,1 млрд франків ($4,7 млрд) на рік.

З початку XXI сторіччя у Швейцарії було близько десятка народних законодавчих ініціатив, які пропонували так чи інакше реформувати швейцарську пенсійну систему. Жодна з них досі не мала успіху на референдумі — за винятком нинішньої ініціативи на користь запровадження 13-ї пенсії за віком.

Друга ініціатива, яку виносили на референдум в неділю, передбачала поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок до 66 років. Потім його хотіли прив'язати до середньої тривалості життя. Вона набрала тільки 25,3% голосів і була відхилена.

Читайте також: Запитання на трильйон: кому дістануться пенсійні накопичення українців після реформи

Референдумпенсіїшвейцарія