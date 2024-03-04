Швейцарцы на референдуме проголосовали, чтобы им платили 13-ю пенсию

Граждане Швейцарии поддержали реформу первого звена пенсионной системы – будет увеличение пенсий, но без повышения пенсионного возраста

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Граждане Швейцарии в воскресенье на референдуме проголосовали за то, чтобы им платили 13-ю пенсию. Эту инициативу поддержало большинство населения государства – 58,2% избирателей.

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Государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но жизнь в таких городах, как Цюрих или Женева, настолько дорога, что многим пенсионерам денег не хватает.

Как пишет SwissInfo, инфляция и увеличение страховых взносов на медицину с 2021 года фактически "съели" одну месячную пенсию.

Увеличение пенсий по результатам референдума начнется с 2026 года. Оно обойдется государству дополнительно в 4,1 млрд франков ($4,7 млрд) в год.

С начала XXI века в Швейцарии было около десятка народных законодательных инициатив, предлагавших так или иначе реформировать швейцарскую пенсионную систему. Ни одна из них до сих пор не имела успеха на референдуме — за исключением нынешней инициативы в пользу введения 13-й пенсии по возрасту.

Вторая инициатива, вынесенная на референдум в воскресенье, предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 66 лет. Затем его хотели привязать к средней продолжительности жизни. Она набрала только 25,3% голосов и была отклонена.

В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины возобновляет работу над пенсионной реформой.

За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.

Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.

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