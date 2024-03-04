Швейцарцы на референдуме проголосовали, чтобы им платили 13-ю пенсию
Граждане Швейцарии в воскресенье на референдуме проголосовали за то, чтобы им платили 13-ю пенсию. Эту инициативу поддержало большинство населения государства – 58,2% избирателей.
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Государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но жизнь в таких городах, как Цюрих или Женева, настолько дорога, что многим пенсионерам денег не хватает.
Как пишет SwissInfo, инфляция и увеличение страховых взносов на медицину с 2021 года фактически "съели" одну месячную пенсию.
Увеличение пенсий по результатам референдума начнется с 2026 года. Оно обойдется государству дополнительно в 4,1 млрд франков ($4,7 млрд) в год.
С начала XXI века в Швейцарии было около десятка народных законодательных инициатив, предлагавших так или иначе реформировать швейцарскую пенсионную систему. Ни одна из них до сих пор не имела успеха на референдуме — за исключением нынешней инициативы в пользу введения 13-й пенсии по возрасту.
Вторая инициатива, вынесенная на референдум в воскресенье, предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 66 лет. Затем его хотели привязать к средней продолжительности жизни. Она набрала только 25,3% голосов и была отклонена.
- В начале 2023 года стало известно, что правительство Украины возобновляет работу над пенсионной реформой.
- За несколько недель до начала полномасштабной войны правительство ради эксперимента ввело накопительную пенсионную систему для работников предприятий крупной приватизации. Условия предполагали, что участвующие в эксперименте по внедрению накопительных пенсий государственные компании будут отчислять не менее 4% из зарплаты работника на его частный пенсионный счет.
- Довоенный опрос социологической компании Gradus Research показал, что среди жителей городов с населением более 50 000 18-60 лет 38% респондентов не откладывают на пенсию, но планируют это делать, а 31% – не откладывают и не планируют.
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