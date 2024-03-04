Швейцарцы на референдуме проголосовали, чтобы им платили 13-ю пенсию
Фото: depositphotos.com

Граждане Швейцарии в воскресенье на референдуме проголосовали за то, чтобы им платили 13-ю пенсию. Эту инициативу поддержало большинство населения государства – 58,2% избирателей.

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Государственная пенсия в Швейцарии составляет 2550 евро, но жизнь в таких городах, как Цюрих или Женева, настолько дорога, что многим пенсионерам денег не хватает.

Как пишет SwissInfo, инфляция и увеличение страховых взносов на медицину с 2021 года фактически "съели" одну месячную пенсию.

Увеличение пенсий по результатам референдума начнется с 2026 года. Оно обойдется государству дополнительно в 4,1 млрд франков ($4,7 млрд) в год.

С начала XXI века в Швейцарии было около десятка народных законодательных инициатив, предлагавших так или иначе реформировать швейцарскую пенсионную систему. Ни одна из них до сих пор не имела успеха на референдуме — за исключением нынешней инициативы в пользу введения 13-й пенсии по возрасту.

Вторая инициатива, вынесенная на референдум в воскресенье, предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 66 лет. Затем его хотели привязать к средней продолжительности жизни. Она набрала только 25,3% голосов и была отклонена.

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