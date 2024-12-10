Адвокат Янків: Після податкових змін нотаріуси мають доповідати податківцям

Податки. Колаж LIGA.net

Після внесення змін у Податковий кодекс Законом 4015-IX нотаріуси подаватимуть у податкову інформацію про посвідчені ними договори купівлі-продажу.

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Про це у статті для LIGA.net розповідає адвокат та податковий консультант Богдан Янків.

"Згідно з податковими змінами нотаріуси почнуть здавати своїх клієнтів у податкову. І це зовсім не жарт. Досить тихенько пройшла стаття 172.4 цього Закону (4015-IX від 10.10.2024), згідно з якою на щомісячній основі нотаріуси подаватимуть у податкову інформацію про всі посвідчені договори купівлі-продажу", – зазначив він.

Таким чином, податкова буде чітко знати й розуміти, хто та у яких обсягах купує, наприклад, нерухоме майно.

"Це збільшить можливість для податківців ставити питання про походження коштів та ще на крок наблизить нас до розкриття банківської таємниці", – впевнений адвокат.