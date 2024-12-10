Адвокат Янкив: После налоговых изменений нотариусы должны докладывать налоговикам

Нотариусы будут подавать в налоговую информацию об удостоверенных договорах

Налоги. Коллаж LIGA.net

После внесения изменений в Налоговый кодекс Законом 4015-IX нотариусы должны подавать в налоговую информацию об удостоверенных ими договорах купли-продажи.

Об этом в статье для LIGA.net рассказывает адвокат и налоговый консультант Богдан Янкив.

"Согласно налоговым изменениям нотариусы начнут сдавать своих клиентов в налоговую. И это совсем не шутка. Достаточно тихонько прошла статья 172.4 этого Закона (4015-IX от 10.10.2024), согласно которой на ежемесячной основе нотариусы будут подавать в налоговую информацию обо всех заверенных договорах купли-продажи", – отметил он.

Таким образом, налоговая будет четко знать и понимать, кто и в каких объемах покупает, например, недвижимое имущество.

"Это увеличит возможность для налоговиков ставить вопрос о происхождении средств и еще на шаг приблизит нас к раскрытию банковской тайны", – уверен адвокат.