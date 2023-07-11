"Без цього судової реформи не реалізуємо". У Раді хочуть підняти зарплати в апаратах судів

Працівники апаратів судів отримують мізерні зарплати, заявив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов в інтерв'ю ZN.UA. Він вважає, що це проблема, яку потрібно вирішити.



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Уряд насамперед має підвищити коефіцієнти заробітної плати для працівників апарату суду.

"Це банальна зміна постанови — й завтра вони отримуватимуть більше. Бо не може секретар судового засідання отримувати 4500 грн. Я розумію, як тяжко зараз країні, але без цього базової судової реформи ми не реалізуємо", – сказав він.

На думку Маслова, Мінфіну бракує розуміння того, як працює судова система, тому питання вже багато років залишається невирішеним. Але мовчати про це не варто.

"Ми спілкуємося з цього приводу з прем’єр-міністром і міністром фінансів. Але вони впевнені, що судова система має внутрішні ресурси, за допомогою яких можна оптимізувати видатки й підвищити зарплати працівникам апарату. Ми разом із Державною судовою адміністрацією все прорахували неодноразово. Немає таких ресурсів усередині системи. Ми це донесли, виклали на папері, вони надали свої пропозиції", – розповів голова профільного комітету.