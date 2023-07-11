"Без этого судебной реформы не реализуем". В Раде хотят поднять зарплаты в аппаратах судов

Сотрудники аппаратов судов получают мизерные зарплаты, заявил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов в интервью ZN.UA. Он считает, что это проблема, которую нужно решить.



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Правительство, прежде всего, должно повысить коэффициенты заработной платы для работников аппарата суда.

"Это банальное изменение постановления – и завтра они будут получать больше. Потому что не может секретарь судебного заседания получать 4500 грн. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этого базовой судебной реформы мы не реализуем", – сказал он.

По мнению Маслова, Минфину не хватает понимания того, как работает судебная система, поэтому вопрос уже много лет остается нерешенным. Но молчать об этом не стоит.

"Мы общаемся по этому поводу с премьер-министром и министром финансов. Но они уверены, что у судебной системы есть внутренние ресурсы, с помощью которых можно оптимизировать расходы и повысить зарплаты работникам аппарата. Мы вместе с Государственной судебной администрацией все просчитали неоднократно. Нет таких ресурсов внутри системы. Мы это донесли, выложили на бумаге, они предоставили свои предложения", – рассказал глава профильного комитета.