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"Без этого судебной реформы не реализуем". В Раде хотят поднять зарплаты в аппаратах судов

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 12:11
Денис Маслов (фото - facebook.com/dnepr.lawyer)

Сотрудники аппаратов судов получают мизерные зарплаты, заявил глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов в интервью ZN.UA. Он считает, что это проблема, которую нужно решить.

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Правительство, прежде всего, должно повысить коэффициенты заработной платы для работников аппарата суда.

"Это банальное изменение постановления – и завтра они будут получать больше. Потому что не может секретарь судебного заседания получать 4500 грн. Я понимаю, как тяжело сейчас стране, но без этого базовой судебной реформы мы не реализуем", – сказал он.

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По мнению Маслова, Минфину не хватает понимания того, как работает судебная система, поэтому вопрос уже много лет остается нерешенным. Но молчать об этом не стоит.

"Мы общаемся по этому поводу с премьер-министром и министром финансов. Но они уверены, что у судебной системы есть внутренние ресурсы, с помощью которых можно оптимизировать расходы и повысить зарплаты работникам аппарата. Мы вместе с Государственной судебной администрацией все просчитали неоднократно. Нет таких ресурсов внутри системы. Мы это донесли, выложили на бумаге, они предоставили свои предложения", – рассказал глава профильного комитета.

Вера Касиян
судебная реформазарплатасудыДенис Маслов
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