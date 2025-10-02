Статки Маска перевищили $500 млрд, до 2033 року він може стати першим трильйонером

Фото: Ілон Маск / EPA

Американський підприємець та інвестор Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд. Про це пише Forbes.

Маск, статки якого у грудні першими у світі подолали позначку $400 млрд, зараз на $150 млрд випереджає найближчого конкурента – співзасновника Oracle Ларрі Еллісона.

Зростанню статків Маска сприяли акції Tesla, які у середу, 1 жовтня, подорожчали майже на 4%, додавши йому $9,3 млрд. Вартість компанії зараз лише на 10% нижча від історичного максимуму, а частка Маска в Tesla оцінюється у $191 млрд.

Великий внесок має й SpaceX, вартість якої у серпні зросла до $400 млрд. Маску належить близько 42% акцій компанії на суму $168 млрд. Ще близько $60 млрд він контролює через свою компанію xAI Holdings, створену після злиття штучного інтелекту xAI з соцмережею X (Twitter).

Ще у 2020 році статки Маска становили $24,6 млрд. Уже через рік він став найбагатшою людиною світу: у 2021 році перетнув позначку у $200 млрд.

За оцінками Forbes, якщо темпи зростання збережуться, Маск може стати першим трильйонером світу до 2033 року.

Сам Маск наполягає, що його мотивація – це не гроші, а вплив на розвиток Tesla і майбутніх технологій.

"Йдеться не про "компенсацію", а про впевненість, що я матиму достатній вплив, щоб гарантувати безпеку, якщо ми створимо мільйони роботів", – заявив Маск у вересні.