Состояние Маска превысило $500 млрд, к 2033 году он может стать первым триллионером

Фото: Илон Маск / EPA

Американский предприниматель и инвестор Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $500 млрд. Об этом пишет Forbes.

Маск, состояние которого в декабре первым в мире преодолело отметку $400 млрд, сейчас на $150 млрд опережает ближайшего конкурента – сооснователя Oracle Ларри Эллисона.

Росту состояния Маска способствовали акции Tesla, которые в среду, 1 октября, подорожали почти на 4%, добавив ему $9,3 млрд. Стоимость компании сейчас лишь на 10% ниже исторического максимума, а доля Маска в Tesla оценивается в $191 млрд.

Большой вклад вносит и SpaceX, стоимость которой в августе выросла до $400 млрд. Маску принадлежит около 42% акций компании на сумму $168 млрд. Еще около $60 млрд он контролирует через свою компанию xAI Holdings, созданную после слияния искусственного интеллекта xAI с соцсетью X (Twitter).

Еще в 2020 году состояние Маска составляло $24,6 млрд. Уже через год он стал самым богатым человеком мира: в 2021 году пересек отметку в $200 млрд.

По оценкам Forbes, если темпы роста сохранятся, Маск может стать первым триллионером мира к 2033 году.

Сам Маск настаивает, что его мотивация – это не деньги, а влияние на развитие Tesla и будущих технологий.

"Речь идет не о "компенсации", а об уверенности, что я буду иметь достаточное влияние, чтобы обеспечить безопасность, если мы создадим миллионы роботов", – заявил Маск в сентябре.