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Колишній помічник Білла Гейтса став п'ятою найбагатшою людиною у світі

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 18:03
Колишній помічник Білла Гейтса став п'ятою найбагатшою людиною у світі - Фото
Стів Балмер (Фото: ЕРА)

Колишній помічник Білла Гейтса в Microsoft — Стів Балмер — піднявся на п'яту позицію в рейтингу найбагатших людей світу. Про це пише CNN із посиланням на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Статки Балмера виросли за рік на $30 млрд — до $117 млрд. Балмер лише на $5 млрд відстає від Білла Гейтса, який взяв його на роботу в Microsoft ще далекого 1980 року.

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Балмер познайомився з Гейтсом, коли обидва навчалися в Гарвардському університеті. Гейтс кинув навчання, щоб заснувати Microsoft, Балмер закінчив Гарвард в 1977 році зі ступенем у галузі прикладної математики та економіки.

Балмер почав свою кар'єру в Microsoft як помічник президента, хоча в той час його роль була швидше бізнес-менеджера.

Він піднявся службовими сходами й зрештою став президентом, а потім генеральним директором Microsoft, змінивши Гейтса. Балмер пішов з посади генерального директора у 2014 році, того ж року купив баскетбольну команду Los Angeles Clippers.

Більшість багатства Балмера досі пов'язана з акціями Microsoft. За оцінками Bloomberg, Балмеру належить приблизно 4% акцій компанії. Тільки у 2023 році акції Microsoft зросли в ціні приблизно на 40%, багато в чому завдяки пожвавленню технологічного сектору.

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Роман Бриль
Білл Гейтсрейтинг мільярдерівMicrosoft﻿Стів Балмер
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