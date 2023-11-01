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Бывший помощник Билла Гейтса стал пятым самым богатым человеком в мире

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 18:03
Бывший помощник Билла Гейтса стал пятым самым богатым человеком в мире - Фото
Стив Балмер (Фото: ЕРА)

Бывший помощник Билла Гейтса в Microsoft — Стив Балмер — поднялся на пятую позицию в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом пишет CNN со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Балмера выросло за год на $30 млрд — до $117 млрд. Балмер всего на $5 млрд отстает от Билла Гейтса, который принял его на работу в Microsoft еще в далеком 1980 году.

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Балмер познакомился с Гейтсом, когда оба учились в Гарвардском университете. Гейтс бросил учебу, чтобы основать Microsoft, Балмер окончил Гарвард в 1977 году со степенью в области прикладной математики и экономики.

Балмер начал свою карьеру в Microsoft в качестве помощника президента, хотя в то время его роль была скорее бизнес-менеджером быстрорастущего производителя программного обеспечения. 

Он поднялся по служебной лестнице и в конечном итоге стал президентом, а затем генеральным директором Microsoft, сменив Гейтса. Балмер ушел с поста генерального директора в 2014 году, в том же году купил баскетбольную команду Los Angeles Clippers.

Большая часть богатства Балмера по-прежнему связана с акциями Microsoft. По оценкам Bloomberg, Балмеру принадлежит примерно 4% акций компании. Только в 2023 году акции Microsoft выросли в цене примерно на 40%, во многом благодаря оживлению технологического сектора.

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Роман Брыль
Билл Гейтсрейтинг миллиардеровСтив БалмерMicrosoft﻿
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