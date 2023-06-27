НБУ анулював ліцензії мікрокредитної компанії Top Credit

Національний банк анулював ліцензії мікрофінансової контори Top Credit (ТОВ "ФК Джобер"). Про це регулятор повідомив у вівторок, 27 червня.

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У квітні компанії призупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у зв'язку з порушенням – компанія не подала звітність за четвертий квартал 2022 року.

Порушення так і не було усунено, тому тепер фінансовій компанії анулювали ліцензії.

ФК "Джобер" пов'язана з іще однією ФК "Верона" (мають однакових акціонерів, одного директора і спільну адресу), яка працювала на ринку мікрокредитування під брендом "Гроші всім". У неї забрали ліцензії у травні.