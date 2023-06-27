НБУ анулював ліцензії мікрокредитної компанії Top Credit
27.06.2023, 14:20
Фото: sravnibank.com.ua
Національний банк анулював ліцензії мікрофінансової контори Top Credit (ТОВ "ФК Джобер"). Про це регулятор повідомив у вівторок, 27 червня.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
У квітні компанії призупинили ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у зв'язку з порушенням – компанія не подала звітність за четвертий квартал 2022 року.
Порушення так і не було усунено, тому тепер фінансовій компанії анулювали ліцензії.
ФК "Джобер" пов'язана з іще однією ФК "Верона" (мають однакових акціонерів, одного директора і спільну адресу), яка працювала на ринку мікрокредитування під брендом "Гроші всім". У неї забрали ліцензії у травні.
- За даними НБУ, за перші три місяці 2023 року заборгованість українців перед МФО зросла до 8,7 млрд грн.
- На початку травня НБУ передав до Верховної Ради зміни до законодавства, які мають врегулювати ситуацію на ринку мікрокредитування. Основна новація – обмеження ставки кредитування на день на рівні 0,8% замість нинішніх 2-5%.
- Крім того, регулятор збирається посилити вимоги до надання мікрокредитів. Зараз їх може отримати будь-хто за умови наявності паспорта та податкового номера.
Останні новини
Коментарі