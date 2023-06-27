UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании Top Credit

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 14:20
НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании Top Credit - Фото
Фото: sravnibank.com.ua

Национальный банк аннулировал лицензии микрофинансовой конторы Top Credit (ООО "ФК Джобер"). Об этом регулятор сообщил во вторник, 27 июня.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В апреле компании приостановили лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в связи с нарушением – компания не подала отчетность за четвертый квартал 2022 года.

Нарушение так и не было устранено, потому теперь финансовой компании аннулировали лицензии.

ФК "Джобер" связана с еще одной ФК "Верона" (имеют одинаковых акционеров, одного директора и общий адрес), которая работала на рынке микрокредитования под брендом "Деньги всем". У нее забрали лицензии в мае.

  • По данным НБУ, за первые три месяца 2023 задолженность украинцев перед МФО выросла до 8,7 млрд грн.
  • В начале мая НБУ передал Верховной Раде изменения в законодательство, которые должны урегулировать ситуацию на рынке микрокредитования. Основное новшество – ограничение ставки кредитования в день на уровне 0,8% вместо нынешних 2-5%.
  • Кроме того, регулятор собирается ужесточить требования к предоставлению микрокредитов. Сейчас их может получить любой при наличии паспорта и налогового номера.
Андрей Водяный
НБУмикрокредиты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 