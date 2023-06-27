НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании Top Credit
27.06.2023, 14:20
Фото: sravnibank.com.ua
Национальный банк аннулировал лицензии микрофинансовой конторы Top Credit (ООО "ФК Джобер"). Об этом регулятор сообщил во вторник, 27 июня.
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В апреле компании приостановили лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в связи с нарушением – компания не подала отчетность за четвертый квартал 2022 года.
Нарушение так и не было устранено, потому теперь финансовой компании аннулировали лицензии.
ФК "Джобер" связана с еще одной ФК "Верона" (имеют одинаковых акционеров, одного директора и общий адрес), которая работала на рынке микрокредитования под брендом "Деньги всем". У нее забрали лицензии в мае.
- По данным НБУ, за первые три месяца 2023 задолженность украинцев перед МФО выросла до 8,7 млрд грн.
- В начале мая НБУ передал Верховной Раде изменения в законодательство, которые должны урегулировать ситуацию на рынке микрокредитования. Основное новшество – ограничение ставки кредитования в день на уровне 0,8% вместо нынешних 2-5%.
- Кроме того, регулятор собирается ужесточить требования к предоставлению микрокредитов. Сейчас их может получить любой при наличии паспорта и налогового номера.
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