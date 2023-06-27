НБУ аннулировал лицензии микрокредитной компании Top Credit

Национальный банк аннулировал лицензии микрофинансовой конторы Top Credit (ООО "ФК Джобер"). Об этом регулятор сообщил во вторник, 27 июня.

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В апреле компании приостановили лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в связи с нарушением – компания не подала отчетность за четвертый квартал 2022 года.

Нарушение так и не было устранено, потому теперь финансовой компании аннулировали лицензии.

ФК "Джобер" связана с еще одной ФК "Верона" (имеют одинаковых акционеров, одного директора и общий адрес), которая работала на рынке микрокредитования под брендом "Деньги всем". У нее забрали лицензии в мае.