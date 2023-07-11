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НБУ анулював ліцензію сервісу швидких кредитів Monetka

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 16:02
НБУ анулював ліцензію сервісу швидких кредитів Monetka - Фото
Фото: monetka.ua

Національний банк анулював ліцензію з надання грошей у позику, якою володіла фінансова компанія "Ріальто", що працює на ринку мікрокредитування під брендом Monetka. Про це регулятор повідомив на своєму сайті у вівторок.

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Анулювання ліцензії стало наслідком позапланової інспекції з питань захисту прав споживачів. Вона з'ясувала, що ФК "Ріальто" порушує як законодавство України, так і нормативно-правові акти НБУ.

Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій, але це не звільняє її від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

ТОВ "ФК Ріальто" зареєстроване у Києві, його власник і директор – Сергій Картамишев.

  • За даними НБУ, за перші три місяці 2023 року заборгованість українців перед МФО зросла до 8,7 млрд грн.
  • На початку травня НБУ передав до Верховної Ради зміни до законодавства, які мають врегулювати ситуацію на ринку мікрокредитування. Основна новація – обмеження ставки кредитування на день на рівні 0,8% замість нинішніх 2-5%.
  • Крім того, регулятор збирається посилити вимоги до надання мікрокредитів. Зараз їх може отримати будь-хто за умови наявності паспорта та податкового номера.
Андрій Водяний
НБУмікрокредити
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