НБУ анулював ліцензію сервісу швидких кредитів Monetka

Національний банк анулював ліцензію з надання грошей у позику, якою володіла фінансова компанія "Ріальто", що працює на ринку мікрокредитування під брендом Monetka. Про це регулятор повідомив на своєму сайті у вівторок.

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Анулювання ліцензії стало наслідком позапланової інспекції з питань захисту прав споживачів. Вона з'ясувала, що ФК "Ріальто" порушує як законодавство України, так і нормативно-правові акти НБУ.

Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій, але це не звільняє її від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

ТОВ "ФК Ріальто" зареєстроване у Києві, його власник і директор – Сергій Картамишев.