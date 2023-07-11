НБУ аннулировал лицензию сервиса быстрых кредитов Monetka

Национальный банк аннулировал лицензию на предоставление денег взаймы, которой владела финансовая компания "Риальто", работавшая на рынке микрокредитования под брендом Monetka. Об этом регулятор сообщил на своем сайте во вторник.

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Аннулирование лицензии стало следствием внеплановой инспекции по защите прав потребителей. Она выяснила, что ФК "Риальто" нарушает законодательство Украины и нормативно-правовые акты НБУ.

После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий, но это не освобождает его от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

ООО "ФК Риальто" зарегистрировано в Киеве, его владелец и директор – Сергей Картамышев.