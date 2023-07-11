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НБУ аннулировал лицензию сервиса быстрых кредитов Monetka

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 16:02
НБУ аннулировал лицензию сервиса быстрых кредитов Monetka - Фото
Фото: monetka.ua

Национальный банк аннулировал лицензию на предоставление денег взаймы, которой владела финансовая компания "Риальто", работавшая на рынке микрокредитования под брендом Monetka. Об этом регулятор сообщил на своем сайте во вторник.

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Аннулирование лицензии стало следствием внеплановой инспекции по защите прав потребителей. Она выяснила, что ФК "Риальто" нарушает законодательство Украины и нормативно-правовые акты НБУ.

После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий, но это не освобождает его от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

ООО "ФК Риальто" зарегистрировано в Киеве, его владелец и директор – Сергей Картамышев.

  • По данным НБУ, за первые три месяца 2023 года задолженность украинцев перед МФО выросла до 8,7 млрд грн.
  • В начале мая НБУ передал Верховной Раде изменения к законодательству, которые должны урегулировать ситуацию на рынке микрокредитования. Основное новшество – ограничение ставки кредитования в день на уровне 0,8% вместо нынешних 2-5%.
  • Кроме того, регулятор собирается ужесточить требования к предоставлению микрокредитов. Сейчас их может получить любой при наличии паспорта и налогового номера.
Андрей Водяный
НБУмикрокредиты
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