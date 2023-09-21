Рада обмежить відсотки за мікрокредитами: перше читання

Верховна Рада у четвер, 21 вересня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Ініційований Національним банком документ підтримали 243 народні депутати.

"Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день. Станом на зараз вона буває 2-3% і більше", – написав нардеп у Telegram.

Нацбанк пропонує встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо.

За даними НБУ, зі 144 МФО, що працювали до початку війни на ринку, наразі залишилось 98.

Попри те, що кількість компаній, які видають мікропозики (йдеться про суму до 25 000 грн), зменшилася, кількість мікрокредитів росте квартал до кварталу. Але меншає середня сума позики.

За пів року 2023-го видано 3 884 875 мікрокредитів на 18,4 млрд грн. Для порівняння: за весь 2022 рік українці взяли в МФО мікропозик загалом на 23,9 млрд грн. Середня сума кредиту та темпи приросту кількості взятих мікрозаймів у другому кварталі дещо зменшилися, порівнюючи з першим.

У середньому на місяць українці беруть 650 000 мікропозик. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у 2022 році. За половину 2023 року видано 3,88 млн мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. За весь 2022 рік українці взяли в МФО мікропозик загалом на 23,9 млрд грн.

Станом на 1 липня українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 раза менше заборгованості роком раніше – тоді вона складала 14,9 млрд грн, і на 22% менше від суми заборгованості на кінець першого півріччя 2022-го (11,4 млрд грн).